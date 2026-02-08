circle x black
Cerca nel sito
 

Thorstvedt segna, arbitro annulla il gol: cos'è successo in Sassuolo-Inter

Episodio arbitrale nel match del Mapei Stadium

Thorstvedt - Ipa/Fotogramma
Thorstvedt - Ipa/Fotogramma
08 febbraio 2026 | 18.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Episodio arbitrale in Sassuolo-Inter. Oggi, domenica 8 febbraio, è stato annullato un gol al Sassuolo, andato in rete con Thortstvedt, per un fuorigioco a inizio azione di Laurienté. Succede tutto al 41' del primo tempo, sul risultato di 2-0 per i nerazzurri firmato Bisseck e Thuram.

Laurienté crossa sul secondo palo trovando Berardi. L'esterno nerazzurro prova la mezza rovesciata, ma il suo tiro diventa un assist per Thorstvedt, che con il sinistro firma il tap-in che accorcia i conti al Mapei Stadium. L'urlo dei tifosi emiliani però è strozzato in gola, mentre i giocatori di casa mettono il pallone al centro del campo infatti, l'arbitro Chiffi viene richiamato dal Var.

Il direttore di gara indica ai giocatori, che si erano avvicinati increduli, di aspettare e colloquia con il Var. Dopo pochi secondi Chiffi comunica che la rete è annullata per fuorigioco di Laurienté a inizio azione. Le immagini mostrano infatti l'esterno francese leggermente davanti all'ultimo difensore nerazzurro, con la punta del piede e una parte del ginocchio, sul lancio di Matic che ha datto avvio all'azione culminata con il gol, poi annullato, di Thorstvedt.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sassuolo inter sassuolo inter sassuolo inter oggi sassuolo inter gol annullato gol annullato thorstvedt thorstvedt
Vedi anche
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza