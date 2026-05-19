M5S: "Prelevato anche nostro parlamentare Dario Carotenuto". La denuncia degli attivisti: "Navi israeliane stanno abbordando la nostra flotta". Sei barche continano la navigazione verso la Striscia. Ieri fermate 41 imbarcazioni al largo di Cipro

In queste ultime ore si sono registrati ulteriori intercettamenti da parte di Israele delle imbarcazioni della Flotilla in viaggio verso Gaza. Al momento - precisa una nota della Farnesina - risultano fermati 27 connazionali. Le imbarcazioni dovrebbero giungere al porto di Ashdod. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani - prosegue la nota - ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane, che secondo quanto riferito dagli attivisti italiani avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro le imbarcazioni della Flotilla.

Nuova intercettazione di Israele

Ancora un abbordaggio di Israele in mare contro la Global Sumud Flotilla. "L'intercettazione continua - riferisce la Global Sumud Flotilla attravreso Telegram - . Navi militari delle forze armate israeliane stanno abbordando illegalmente la nostra flotta. Siamo in stato di massima allerta mentre proseguiamo verso Gaza. Ci rifiutiamo di farci intimidire".

Ad essere intercettate dalla Marina militare di Israele, secondo quanto risulta dal tracker della Global Sumud Flotilla, le imbarcazioni Akka (Andros), Beit Hanoun (Zefiro) e la Bayt Ummar (Elengi). Altre sei barche della flotta starebbero proseguendo la navigazione verso Gaza. Ieri, le forze militari israeliane hanno intercettato in acque internazionali al largo di Cipro 41 imbarcazioni.

M5S: "Fermata barca su cui viaggiava Dario Carotenuto"

Tra gli attivisti fermati dalle forze israeliane ci sarebba anche il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto, unico parlamentare imbarcato sulla Flotilla. “Abbiamo perso i contatti con il nostro collega Dario Carotenuto quando la sua imbarcazione, la Kasr Sadabat battente bandiera turca, si trovava ancora a più di 100 miglia nautiche da Gaza, quindi in acque internazionali - denunciano i capigruppo M5S nelle Commissioni Esteri di Senato e Camera, Alessandra Maiorino e Francesco Silvestri - . Anche le webcam di bordo risultano off-line, come quelle delle altre barche intercettate nell’ultima ora da parte delle forze armate israeliane, che hanno minacciato gli equipaggi con le armi sparando anche colpi di avvertimento. Le ultime immagini mostravano l’equipaggio della Kasr Sadabat con indosso i giubbotti di salvataggio in preparazione dell’abbordaggio. A questo punto pare chiaro che anche la sua barca sia stata fermata dai militari israeliani e anche lui sia stato prelevato, come altri nove cittadini italiani presi poco fa da altre imbarcazioni abbordate. Di fronte a un parlamentare italiano illegalmente rapito e ora sotto sequestro da parte di uno Stato estero, il governo italiano abbia la dignità di reagire con la massima fermezza e pretendere l’immediata liberazione del nostro collega e di tutti gli italiani in mano alle forze israeliane”, sollecitano i 5 Stelle. ﻿