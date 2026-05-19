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Investita accidentalmente dall’auto del papà, muore bimba di 2 anni

La tragedia a Bollengo, comune del Canavese

Pronto soccorso - Fotogramma /Ipa
Pronto soccorso - Fotogramma /Ipa
19 maggio 2026 | 19.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tragedia a Bollengo, comune del Canavese, dove una bimba di 2 anni è morta questa mattina per le ferite riportate in un incidente sul quale sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta sequenza dell’accaduto. Secondo le prime informazioni, la piccola sarebbe stata investita, per una tragica fatalità, dall’auto guidata dal padre durante una manovra. Subito soccorsa la bimba è stata trasportata in ospedale ma gli sforzi dei sanitari di sono rivelati inutili per salvarle la vita.

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