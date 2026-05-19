Tragedia a Bollengo, comune del Canavese, dove una bimba di 2 anni è morta questa mattina per le ferite riportate in un incidente sul quale sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta sequenza dell’accaduto. Secondo le prime informazioni, la piccola sarebbe stata investita, per una tragica fatalità, dall’auto guidata dal padre durante una manovra. Subito soccorsa la bimba è stata trasportata in ospedale ma gli sforzi dei sanitari di sono rivelati inutili per salvarle la vita.