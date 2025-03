Dopo gli accoppiamenti per il prossimo turno di Champions League, toccherà alla seconda competizione europea per club

Terminata la fase campionato, per l’Europa League è giunto il momento dei playoff. Oggi, venerdì 31 gennaio, i 16 club che hanno chiuso la parte iniziale del torneo con un piazzamento tra il 9° e il 24° posto in classifica, conosceranno le avversarie da affrontare negli spareggi. Tra questi c’è la Roma, che dopo il successo nell’ultima partita contro l’Eintracht Francoforte dovrà passare attraverso i playoff per staccare il pass per gli ottavi.

Le possibili avversarie della Roma

C’è intanto da dire che il sorteggio di oggi non riguarda, almeno in maniera diretta, la Lazio. I biancocelesti hanno chiuso la fase campionato al primo posto ed entreranno dunque in scena dagli ottavi. Le squadre che hanno chiuso con un piazzamento dal 9° al 16° posto saranno le teste di serie, quelle classificate dal 17° al 24° le non teste di serie. I club teste di serie, a coppie, verranno sorteggiati contro i club non teste di serie, sempre a coppie, con questa modalità: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22 e così via. Per quanto riguarda la Roma, sono due le possibilità per l’accoppiamento playoff: Ferencvaros o Porto.

Il possibile derby agli ottavi

Alla fine dei playoff (si giocherà il 13 e il 20 febbraio), ci sarà un nuovo sorteggio (il 21 febbraio). Qui entreranno in scena per gli ottavi le prime otto squadre della fase campionato, tra cui la Lazio. La curiosità è che, per i biancocelesti, tra i possibili accoppiamenti c’è proprio quello con la Roma, per un inedito derby europeo. La squadra di Baroni potrà pescare una tra una tra: Roma, Plzen, Ferencvaros e Porto.

Dove vedere il sorteggio di Europa League

La cerimonia del sorteggio di Europa League inizierà oggi alle 13 italiane e sarà trasmessa in diretta dal quartier generale della Uefa a Nyon. Il sorteggio sarà visibile in chiaro su Tv8, ma anche su Sky e Amazon Prime Video per gli abbonati. C’è poi la possibilità di seguirlo in streaming sul sito di Tv8, sull’app SkyGo, su NOW, Prime Video e infine su UEFA.tv.