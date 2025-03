Il calciomercato invernale giunge al termine. Tra grandi colpi, cessioni last minute (a sorpresa) e cambiamenti importanti in rosa, si chiude una delle sessioni di gennaio più intense degli ultimi anni. Dalle mosse del Milan, la big più attiva insieme alla Juve, ai tanti movimenti in casa Como e Lecce, ecco come si sono comportate le venti squadre della Serie A.

Serie A, acquisti e cessioni

Ecco gli acquisti e le cessioni delle venti squadre di Serie A nella sessione del mercato invernale:

ATALANTA, acquisti: Daniel Maldini (a, Monza) Posch (d, Bologna). Cessioni: Godfrey (d, Ipswich Town), Soppy (d, Losanna).

BOLOGNA, acquisti: Calabria (d, Milan), Pedrola (a, Sampdoria). Cessioni: Karlsson (a, Lecce), Raimondo (a, Salernitana), Corazza (d, Salernitana), Pyyhtia (d, Sudtirol), Sosa (d, Reggiana), Urbanski (c, Monza), Iling Junior (c, Aston Villa).

CAGLIARI, acquisti: Caprile (p, Napoli), Coman (a, Al Gaharafa). Cessioni: Scuffet (p, Napoli), Azzi (d, Cremonese), Wieteska (d, Paok), Lapadula (a, Spezia).

COMO, acquisti: Ikonè (a, Fiorentina), Diao (a, Betis), Butez (p, Anversa), Caqueret (c, Lione), Alli (c, svincolato), Valle (d, Barcellona), Smolcic (dm Rijeka). Cessioni: Cerri (a, Salernitana), Barba (d, Sion), Curto (d, Sampdoria), Belotti (Benfica).

EMPOLI, acquisti: Silvestri (p, Sampdoria), Kouamè (a, Fiorentina). Cessioni: Ekong (a, Malmo), Belardinelli (c, Sudtirol), Perisan (a, Sampdoria).

FIORENTINA, acquisti: Valentini (d, Boca Juniors) svincolato, Folorunsho (c, Napoli), Pablo Marì (d, Monza), Ndour (c, Besiktas), Zaniolo (a, Galatasaray), Fagioli (c, Juventus). Cessioni: Ikoné (a, Como), Martinez Quarta (d, River Plate), Christensen (p, Salernitana), Kayode (d, Brentford), Kouamè (a, Empoli), Biraghi (d, Torino), Sottil (a, Milan).

GENOA, acquisti: Otoa (d, Aalborg), Cornet (a, Southampton), Onana (c, Besiktas), Ellertsson (c, Venezia), Siegrist (p, Rapid Bucarest). Cessioni: Vogliacco (d, Parma), Marcandalli (d, Venezia), Ellertson (c, Venezia), Gollini (p, Roma), Melegoni (c, Carrarese).

INTER, acquisti: Zalewski (c, Roma). Cessioni: Palacios (d, Monza), Buchanan (d, Villareal).

JUVENTUS, acquisti: Kolo Muani (a, Psg), Alberto Costa (d, Vitoria Guimaraes), Renato Veiga (d, Chelsea), Kelly (d, Newcastle). Cessioni: Arthur (c, Girona), Fagioli (c, Fiorentina).

LAZIO, acquisti: Ibrahimovic (c, Bayern Monaco), Provstgaard (d, Velje), Belahyane (c, Verona). Cessioni: Castrovilli (c, Monza, prestito), Akpa Akpro (c, Monza, prestito).

LECCE, acquisti: Karlsson (a, Bologna), Tiago Gabriel (d, Estrela Amadora), Danilo Veiga (d, Estrela Amadora), Scott (c, Stoccarda), Sala (d, Como), N'dri (a, Leuven). Cessioni: Hasa (c, Napoli), Daka (a, Trapani), Dorgu (c, Manchester United), Oudin (c, Sampdoria) prestito.

MILAN, acquisti: Walker (d, Manchester City), Gimenez (a, Feyenoord), Joao Felix (a, Chelsea), Bondo (c, Monza), Sottil (a, Fiorentina). Cessioni: Calabria (d, Bologna), Morata (a, Galatasaray), Bennacer (c, Marsiglia), Okafor (Napoli).

MONZA, acquisti: Castrovilli (c, Lazio, prestito), Brorsson (d, Mjallby), Palacios (d, Inter, prestito), Lekovic (d, Stella Rossa), Akpa Akpro (c, prestito, Lazio), Urbanski (c, Bologna) prestito, Ganvoula (a, Young Boys). Cessioni: Djuric (a, Parma), Machin (c, Cartagena), Pablo Marí (d, Fiorentina), Maldini (a, Atalanta).

NAPOLI, acquisti: Scuffet (p, Cagliari), Hasa (c, Lecce), Billing (c, Bournemouth), Okafor (a, Milan). Cessioni: Mario Rui (d, svincolato), Caprile (p, Cagliari), Folorunsho (c, Fiorentina), Zerbin (d, Venezia), Kvaratskhelia (a, Psg).

PARMA, acquisti: Lovik (d, Molde), Marcone (p, Turris), Vogliacco (d, Genoa), Ondrejka (a, Anversa), Djuric (a, Monza), Pellegrino (a, Velez), Ordonez (c, Vélez) arriva a giugno 2025. Cessioni: Chichizola (p, Spezia), Coulibaly (d, Leicester).

ROMA, acquisti: Rensch (d, Ajax), Gollini (p, Atalanta), Nelsson (d, Galatasaray), Salah-Eddine (d, Twente), Gourna-Douath (c, Salisburgo). Cessioni: Le Fée (c, Sunderland), Ryan (p, Lens), Hermoso (d, Bayer Leverkusen), Zalewski (d, Inter).

TORINO, acquisti: Casadei (c, Chelsea), Elmas (c, Lipsia), Biraghi (d, Fiorentina). Cessioni: Bianay Balcot (d, Triestina).

UDINESE, acquisti: Solet (d, Salisburgo), Pafundi (c, Losanna) fine prestito, Valentin Gomez (d, Velez). Cessioni: Ebosse (d, Jagellonia), Selvik (p, Watford), Ebosele (d, Basaksehir).

VENEZIA, acquisti: Cheick Condè (c, Zurigo), Zerbin (c, Napoli), Candè (d, Metz), Marcandalli (d, Venezia), Kike Perez (c, Real Valladolid), Fila (a, Slavia Praga). Cessioni: Bertinato (p, Portuguesa), Fiordilino (c, Triestina), Andersen (c, Sparta Praga), Raimondo (a, Bologna) fine prestito, Ellertson (a, Genoa), Altare (d, Sampdoria), Pohjanpalo (a, Palermo).

VERONA, acquisti: Oyegoke (d, Hearts), Niasse (c, Young Boys), Bernede (c, Losanna), Slotsager (d, Odense), Valentini (d, Fiorentina). Cessioni: Belahyane (c, Lazio).