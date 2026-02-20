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Pokémon Pocket, arriva l'espansione Meraviglie di Paldea per il gioco di carte digitale

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L’ultima espansione digitale introduce le creature della nona generazione e nuovi set di copertine personalizzate per i mazzi. L’aggiornamento sarà disponibile a fine febbraio con l’obiettivo di arricchire l’esperienza competitiva e collezionistica

Pokémon Pocket, arriva l'espansione Meraviglie di Paldea per il gioco di carte digitale
20 febbraio 2026 | 10.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il panorama digitale del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon si prepara ad accogliere una nuova ondata di contenuti ispirati alla regione di Paldea. A partire dal 26 febbraio 2026, l’espansione denominata Meraviglie di Paldea farà il suo esordio ufficiale sull'app GCC Pokémon Pocket su iOS e Android, portando con sé alcune delle creature più rappresentative degli ultimi titoli della serie principale. Tra le novità di rilievo spicca l'arrivo di Meowscarada-ex, la cui presenza è accompagnata dal debutto di Gholdengo-ex e dalle dinamiche di gioco legate alla famiglia di Maushold.

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L’aggiornamento non si limita all'integrazione di nuove unità da combattimento, ma estende l’offerta anche alla componente estetica dell’applicazione. Dalla mattina di domenica primo marzo, gli utenti potranno infatti accedere a una serie di accessori inediti, tra cui copertine per le carte che ritraggono Sprigatito e le sue evoluzioni. L’iniziativa punta a consolidare il successo del formato mobile, semplificando ulteriormente la gestione della propria raccolta digitale e offrendo strumenti di personalizzazione che richiamano gli elementi naturali e i Pokémon più iconici scoperti recentemente nella rigogliosa regione di Paldea.

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Pokémon Pocket Meraviglie di Paldea videogiochi app iOS Android
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