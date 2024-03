In vetro temperato, resistente e ottimizzato per precisione e stabilità per un setup da gaming perfetto

Il ROG Moonstone Ace L è un tappetino per mouse da gaming realizzato in vetro temperato resistente, progettato per soddisfare le esigenze dei giocatori più appassionati e garantire prestazioni eccezionali. Il design minimalista e moderno ne fa un oggetto di stile che si integra facilmente in qualsiasi sistema di gioco. Ecco 5 motivi per cui questo tappetino rappresenta un upgrade ideale per qualsiasi postazione da gamer.

Durabilità

Uno dei principali vantaggi del Moonstone Ace L è la sua eccezionale durabilità. Costruito in vetro temperato resistente agli urti e ai graffi, questo tappetino è progettato per durare nel tempo. I giocatori possono godersi innumerevoli ore di gioco intenso senza preoccuparsi dell'usura.

Ultra-liscio per la precisione dei movimenti

La superficie ultra-liscia opaca del Moonstone Ace L è il sogno di ogni gamer, anche casuale. Ottimizzata per movimenti del mouse rapidi e precisi, l'innovativa superficie pensata da ASUS ROG garantisce che ogni gesto della mano venga immediatamente tradotto in azioni precise nel gioco. Che ci si stia muovendo in un campo di battaglia virtuale o si stia lavorando su compiti precisi, questa superficie offre velocità e accuratezza.

Silenzioso e Discreto

Nei momenti intensi di gioco, le distrazioni possono essere decisive. Il Moonstone Ace L affronta questo problema con il suo design riduttore di rumore. I tuoi movimenti restano silenziosi, permettendoti di mantenere la concentrazione e l'immersione senza disturbi sonori indesiderati.

Stabilità

La base in silicone pieno del Moonstone Ace L garantisce che rimanga fermo anche nelle sessioni di gioco più frenetiche. Niente più scivolamenti o movimenti indesiderati; questo tappetino offre una stabilità eccezionale. La stabilità di un tappetino per mouse non è solo una questione di comfort, ma può avere un impatto diretto sulle prestazioni di gioco. Inoltre, diversamente da altri materiali comunemente usati per i tappetini per mouse, come il tessuto o il plastico, il vetro temperato offre una superficie uniforme e dura che non si deforma nel tempo. Marcature ispirate a ROG aggiungono un tocco di stile al tuo setup di gioco.

Dimensioni Generose

Misurando 50 x 40 cm, il Moonstone Ace L offre ampio spazio per qualsiasi esigenza di gioco. L'innovativo tappetino Rog infatti ospita senza difficoltà anche movimenti estesi del mouse offrendo comfort e libertà di azione in qualsiasi scenario di gioco. Inoltre i materiali utilizzati per la sua realizzazione ne facilitano la manutenzione e la pulizia, eseguibile senza sforzi e senza timori di rovinarne l'aspetto o comprometterne le prestazioni.

Prezzi e Disponibilità

Il Moonstone Ace L è disponibile al prezzo di 119 euro. Rappresenta una soluzione ideale per i videogiocatori più esigenti grazie alla sua superficie opaca ultra-liscia che è in grado di garantire movimenti fluidi e precisi, mentre il design e il materiale da costruzione riducono il rumore e le conseguenti eventuali distrazioni. Un'estetica elegante ne arricchisce il pieno godimento.