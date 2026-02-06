vivo X300 Pro - La recensione

Non è solo una questione di megapixel o di frequenze di clock; il nuovo vivo X300 Pro si presenta sul mercato come una dichiarazione d'intenti che sposta l'asse dell'innovazione dai laboratori alla mano dell'utente. La collaborazione con ZEISS ha portato un livello di integrazione hardware-software senza precedenti, trasformando il vivo X300 Pro in uno strumento ottico di precisione con un comparto fotografico entusiasmante. L'integrazione del teleobiettivo APO da 200 MP è solo la punta di un iceberg tecnologico che poggia su una potenza di calcolo brutale e una gestione dell'energia ottimale, rendendo l'X300 Pro un concentrato di efficienza che non si limita a rincorrere la concorrenza, ma la costringe a cambiare strategia.

Tuttavia, è scendendo sotto la scocca che il nuovo dispositivo vivo rivela la sua vera natura di "macchina totale". Lontano dai riflettori del design, il vivo X300 Pro nasconde un'architettura complessa dove il silicio smette di essere pura potenza per farsi intelligenza operativa. Il cuore pulsante, il Dimensity 9500 a 3 nm, non lavora in isolamento: la sua forza bruta viene canalizzata dal chip proprietario VS1, un co-processore dedicato che funge da "regista" del flusso dati.

Questa sinergia permette al dispositivo di gestire una mole di calcolo impressionante, dalla stabilizzazione Gimbal in tempo reale alla post-produzione istantanea dei file RAW da 200 MP, senza mai mostrare incertezze termiche.

Estetica e resistenza: Il design "Zero-Borders"

Il fulcro di questa filosofia è la cornice simmetrica ultra-sottile da soli 1,1 mm, un traguardo ingegneristico che permette al display di lambire i bordi della scocca, eliminando ogni distrazione visiva e creando un effetto di immersione totale, e durante la visualizzazione di contenuti in streaming e durante impegnative sessioni di gioco. La silhouette, caratterizzata da un profilo sottile di 7,99 mm, è frutto di una meticolosa ottimizzazione degli spazi interni, che non ha però sacrificato la solidità strutturale.

La scocca è definita da un vetro 3D monoscocca con angoli arrotondati, una scelta che non solo leviga le linee estetiche da ogni angolazione, ma garantisce una presa ergonomica e sicura nonostante le dimensioni generose del pannello da 6,78 pollici. La lavorazione artigianale emerge con forza nei dettagli del modulo fotocamera, protetto da una ghiera incisa che richiama la precisione degli strumenti ottici d’epoca, fondendo l'eredità fotografica classica con la modernità dei materiali contemporanei.

Sul fronte della durevolezza, il dispositivo non accetta alcun compromesso, integrando soluzioni ingegneristiche che ne elevano gli standard di sicurezza ben oltre la media di categoria. L'adozione del Diamond Armor Glass, un vetro di nuova concezione, garantisce infatti una resistenza alle cadute superiore del 110% rispetto ai materiali tradizionali, offrendo così una protezione attiva e costante contro i graffi e gli urti della quotidianità.

A questa robustezza strutturale si affianca una protezione impermeabile totale: oltre alla classica certificazione IP68 per l'immersione, il vivo X300 Pro vanta la certificazione IP69, che ne attesta l'invulnerabilità a getti d’acqua ad alta pressione e a temperature elevate. Questa vocazione alla massima operatività è completata dalla ormai indispensabile tecnologia Wet Hand Touch, che sfrutta sensori ad alta sensibilità per permettere un utilizzo fluido del touchscreen anche con le mani bagnate o sotto la pioggia battente come quella di questi giorni, trasformando il dispositivo in uno strumento affidabile in qualsiasi scenario climatico.

Display: Precisione Master ZEISS

L'esperienza visiva del vivo X300 Pro è affidata a un pannello di ultima generazione che impiega la tecnologia LTPO 8T, una soluzione ingegneristica d'avanguardia capace di bilanciare fluidità e risparmio energetico. Grazie alla calibrazione Colore naturale ZEISS a collegamento completo, il display restituisce immagini di straordinaria fedeltà cromatica, supportate da una profondità di 1,07 miliardi di colori e dalla copertura totale della gamma 100% P3. La densità di 452 PPI garantisce una definizione impeccabile dei contenuti, mentre la frequenza di aggiornamento UltraMotion a 120 Hz assicura una fluidità d'interazione assoluta. Lo schermo è in grado di spingersi fino a un picco di 4.500 nit per una leggibilità perfetta sotto la luce diretta del sole, riuscendo al contempo a scendere fino a 1 nit per il massimo comfort nelle ore notturne. Questa gestione dinamica della luce, unita a sistemi di protezione hardware dedicati, garantisce una visione riposante e precisa in ogni condizione ambientale.

Il Motore: Dimensity 9500 e Intelligenza VS1

Il cuore pulsante, il chipset MediaTek Dimensity 9500 a 3 nm, agisce in perfetta simbiosi con il chip d'immagine proprietario VS1, creando un’architettura hardware integrata che scardina i colli di bottiglia tradizionali e ottimizza ogni processo di calcolo. Questa forza bruta viene canalizzata e stabilizzata da un avanzato sistema di raffreddamento a nanofluidi, che permette al processore di mantenere frequenze di picco costanti, evitando il fenomeno del thermal throttling anche durante le sessioni di gaming più intense o l’editing video in alta definizione. La fluidità del sistema che abbiamo avuto modo di elogiare durante il test non è tuttavia una promessa passeggera, bensì un valore certificato nel tempo: grazie ai rigorosi test SGS, il dispositivo garantisce prestazioni eccellenti per un periodo di ben cinque anni. Vivo garantisce inoltre aggiornamenti del sistema operativo per 5 anni e aggiornamenti di sicurezza per 7 anni, assicurando così che il degradarsi dell'esperienza d'uso sia solo un ricordo del passato e rendendo l'X300 Pro un investimento tecnologico capace di resistere all'usura e all'evoluzione del software.

Sinfonia di Pixel: l’architettura visiva tra chip VS1 e display Master ZEISS

L'esperienza di imaging del vivo X300 Pro si configura come un ecosistema ottico completo che spinge la fotografia mobile verso territori finora riservati alle attrezzature professionali, partendo da fondamenta hardware estremamente solide. Sebbene lo zoom attiri inevitabilmente i riflettori, la vera spina dorsale del sistema è la fotocamera principale ZEISS equipaggiata con il sensore Sony LYT-828 da 1/1,28".

Le foto scattate con il vivo X300 Pro si distinguono per un approccio che potrebbe essere definito "chirurgico": non si limitano a catturare l'immagine, ma la ricostruiscono con una fedeltà cromatica e una pulizia dei dettagli che riduce drasticamente il divario tra smartphone e macchine fotografiche professionali.

La funzione macro sfrutta la sofisticata ottica del vivo X 300 Pro per catturare dettagli microscopici con una nitidezza estrema, garantendo uno sfocato naturale e una distanza di messa a fuoco ravvicinata che trasforma piccoli soggetti in capolavori di precisione.

Grazie alla calibrazione ZEISS Natural Color, le foto evitano quell'aspetto artificialmente saturo tipico di molti competitor. I colori sono realistici, con una gestione delle tonalità della pelle (incarnato) estremamente accurata. Il trattamento ZEISS T Coating sulle lenti fa il resto, eliminando riflessi indesiderati e garantendo scatti limpidi anche contro luce.

Questa unità non è solo un sensore ad alta risoluzione, ma un vero cavallo di battaglia progettato per l'affidabilità assoluta: la sua stabilizzazione di livello Gimbal, certificata CIPA 5.5, neutralizza i micro-movimenti con una precisione chirurgica, trasformando ogni ripresa video in una produzione cinematografica fluida ed eliminando alla radice la necessità di gimbal esterni o supporti ingombranti.

L'interazione tra la lente e la luce è ulteriormente perfezionata dal Flash con zoom adattivo, una tecnologia pionieristica che modula l'ampiezza e l'intensità del fascio luminoso in base alla lunghezza focale utilizzata, garantendo ritratti dall'aspetto naturale e un'illuminazione bilanciata che evita le sgradevoli sovraesposizioni tipiche dei sistemi tradizionali.

Oltrepassato l'orizzonte dello scatto standard, il vivo X300 Pro dispiega la sua arma più sofisticata: il teleobiettivo APO ZEISS da 200 MP. Questo modulo non si limita a catturare dettagli microscopici a distanze siderali, ma lo fa con una purezza ottica garantita dal design apocromatico, che corregge drasticamente le aberrazioni cromatiche per restituire immagini cariche di contrasto e fedeltà cromatica. Che si tratti di immortalare la texture dell'occhio di un gatto o di catturare le emozioni di un paesaggio dalla lunga distanza, l'ottica mantiene una nitidezza estrema su tutto il fotogramma.

La versatilità del teleobiettivo si estende fino alla ritrattistica professionale, dove le lunghezze focali fino a 135 mm permettono di isolare il soggetto con uno sfocato bokeh naturale e armonioso, supportato da un tracciamento AI che mantiene il fuoco istantaneo anche sulle azioni più rapide. In sintesi, le foto sono equilibrate, nitidissime e dotate di una profondità quasi tridimensionale, rendendo l'X300 Pro uno dei migliori strumenti oggi disponibili per chiunque metta l'immagine al primo posto.

Autonomia: rivoluzione BlueVolt

A differenza della variante asiatica da 6.510 mAh, la versione destinata al mercato italiano si affida a una batteria BlueVolt da 5.440 mAh; sebbene nominalmente inferiore, questa unità è ottimizzata per garantire un'efficienza energetica superiore e una longevità strutturale estesa, mantenendo il supporto alla ricarica rapida FlashCharge da 90W per ripristini fulminei. Anche sotto stress da uso intensivo, tra sessioni di gaming prolungate e acquisizione video in 4K, la batteria BlueVolt dimostra una buona resilienza, mantenendo temperature d'esercizio stabili e una curva di scarica lineare che scongiura cali improvvisi di performance.

Multimedialità immersiva: audio e fedeltà sonora

Il comparto audio non è da meno, offrendo un’esperienza sonora immersiva e cristallina che eleva la fruizione dei contenuti multimediali e la registrazione professionale in 4K Dolby Vision. Grazie ad algoritmi avanzati di soppressione del rumore e a una spazialità del suono ottimizzata, ogni riproduzione fedele trasporta l’utente al centro dell’azione, completando il profilo multimediale di alto livello del dispositivo.

Il vivo X300 Pro non si limita a eccellere in un singolo ambito, ma si impone come un ecosistema tecnologico maturo, i cui rari punti deboli sono individuabili quasi esclusivamente in una soglia di prezzo elevata, che ne potrebbe limitare l'accessibilità a una nicchia di professionisti e appassionati, e in una batteria che, per quanto ottimizzata, avrebbe potuto beneficiare di una capacità ancora più generosa. Tuttavia, la perfetta simbiosi tra l'ingegneria ottica di ZEISS e la potenza del silicio lo consacra come lo strumento definitivo per chi cerca l'avanguardia senza compromessi, ridefinendo gli standard di ciò che uno smartphone ultra-premium deve essere nel 2026.