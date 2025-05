A Tirana il vertice della Comunità politica europea

Il Premier Meloni ha partecipato a Tirana alla sesta riunione della Comunità politica europea che riunisce i leader dei Paesi UE più altri 20 Paesi nell’orbita europea, tra cui Regno Unito, Ucraina, Balcani occidentali, Turchia. Nell’agenda del vertice, la situazione in Ucraina, i rapporti con il Regno Unito e l’allargamento dell’Unione europea. A fare gli onori di casa, il Primo Ministro Albanese, Edi Rama. “Dobbiamo insistere per un cessate il fuoco incondizionato e per un accordo di pace serio che preveda garanzie di sicurezza per l’Ucraina”, ha dichiarato Giorgia Meloni al suo arrivo a Tirana. Sulla questione del protocollo Italia-Albania sui migranti, uno dei temi nell’agenda del vertice, ha affermato: “Stiamo procedendo, mi pare che il lavoro svolto finora dimostri la velocità e il funzionamento dei rimpatri”. Ulteriori tavole rotonde hanno riguardato la sicurezza e la competitività economica. A margine del summit, diversi leader si sono intrattenuti in colloqui informali, tra cui uno in particolare tra Meloni, Starmer, Zelensky e Von der Leyen.

Link alla news sul sito del Governo.