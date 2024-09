Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà lo schema di decreto legislativo sulla governance europea dei dati, e i ddl sulla mobilità del personale delle Forze dell'ordine. La Giustizia svolgerà delle audizioni sul ddl relativo all’intelligenza artificiale.

La Politiche dell’Ue si confronterà sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024 e sull’Atto Ue sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea. La Bilancio, con la Finanze, dibatterà sul decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi e interventi di carattere economico. La Ambiente e Lavori Pubblici esaminerà lo schema di decreto legislativo sui regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, lo schema di decreto legislativo per l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale. Si confronterà, poi, sulla proposta d’indagine conoscitiva sullo stato dell'arte e sullo sviluppo dell'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sia individuale che collettiva, e sui progressi tecnologici e sulla ricerca attuale relativa agli accumuli di energia elettrica.Con la Affari Sociali e Lavoro proseguirà le audizioni sull’intelligenza artificiale.

La Affari Sociali esaminerà tra l’altro il ddl per la semplificazione in materia di lavoro e legislazione sociale e il ddl per l’inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico.