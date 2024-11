Al via in Senato l’esame del Dl Misure economiche e fiscali

La Commissione Bilancio del Senato ha avviato l’esame del Dl Misure economiche e fiscali ed ha fissato il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per mercoledì 6 novembre entro le ore 10. In sede di presentazione del provvedimento sono stati illustrati i capi principali del Dl in oggetto con diverse osservazioni da parte del relatore, Sen. Calandrini (FDI). Nello specifico, sono stati rimarcati i nuovi rifinanziamenti urgenti per spese vigenti relative alla gestione della rete ferroviaria, al servizio civile nazionale e al fondo investimenti ANAS, l’incremento per l’indennità APE sociale, lo stanziamento di 33,5 milioni di euro per il 2024 per la realizzazione di eventi di portata internazionale in programma in Italia – Giubileo della Chiesa Cattolica, Giochi del Mediterraneo, Giochi Paralimpici, Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina, l’incremento di 100 milioni di euro per le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni straordinarie del personale delle Forze di Polizia e del corpo dei Vigili del Fuoco. Inoltre, sono stati auditi alcuni rappresentanti del Governo, segnatamente il Viceministro dell’economia e delle finanze, Maurizio Leo e il Sottosegretario per l’economia e le finanze, Federico Freni. Al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi, la Commissione ha acquisito i pareri scritti di diversi enti istituzionali e associazioni di categoria, tra cui: Confindustria, Agenzia delle Entrate, UIL, CGIL, Consiglio nazionale dottori commercialisti e contabili, ISPRA e altri ancora. Parallelamente, la Commissione Affari sociali 10° ha avviato e concluso l’esame in sede consultiva, approvando una proposta di parere favorevole predisposta dal relatore, Sen. Zullo (FDI).

Per approfondire: https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/58616.htm