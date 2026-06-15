Alla Farnesina il Business Forum Italia-Norvegia

Lo scorso lunedì 8 giugno, si è tenuto presso la Farnesina il Business Forum Italia-Norvegia. I lavori, aperti dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani e dalla Ministra norvegese del Commercio e dell’Industria Cecilie Myrseth, hanno illustrato le opportunità di investimento e di business in Norvegia per le imprese italiane, come strumento a sostegno dei processi di internazionalizzazione. Il Forum ha visto la partecipazione di circa 200 rappresentanti istituzionali e imprenditoriali e di oltre 90 aziende italiane e norvegesi, tra cui Fincantieri e VARD, Kongsberg e Leonardo. I lavori si sono concentrati sulle prospettive di collaborazione nei campi della transizione energetica, del marittimo sostenibile, della difesa e della sicurezza delle infrastrutture, con particolare attenzione a rinnovabili, nucleare, spazio e nuove tecnologie. Nell’incontro bilaterale tra il Ministro Tajani e la Ministra Myrseth è stata inoltre ribadita la volontà di rafforzare la collaborazione nei settori strategici dell’energia, dello spazio e della difesa, anche nel contesto della cooperazione tra alleati NATO.

Il comunicato della Farnesina