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Alla Farnesina il Business Forum Italia-Norvegia

15 giugno 2026 | 19.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lo scorso lunedì 8 giugno, si è tenuto presso la Farnesina il Business Forum Italia-Norvegia. I lavori, aperti dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani e dalla Ministra norvegese del Commercio e dell’Industria Cecilie Myrseth, hanno illustrato le opportunità di investimento e di business in Norvegia per le imprese italiane, come strumento a sostegno dei processi di internazionalizzazione. Il Forum ha visto la partecipazione di circa 200 rappresentanti istituzionali e imprenditoriali e di oltre 90 aziende italiane e norvegesi, tra cui Fincantieri e VARD, Kongsberg e Leonardo. I lavori si sono concentrati sulle prospettive di collaborazione nei campi della transizione energetica, del marittimo sostenibile, della difesa e della sicurezza delle infrastrutture, con particolare attenzione a rinnovabili, nucleare, spazio e nuove tecnologie. Nell’incontro bilaterale tra il Ministro Tajani e la Ministra Myrseth è stata inoltre ribadita la volontà di rafforzare la collaborazione nei settori strategici dell’energia, dello spazio e della difesa, anche nel contesto della cooperazione tra alleati NATO.

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Il comunicato della Farnesina

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Business Forum Italia Norvegia transizione energetica marittimo sostenibile difesa sicurezza delle infrastrutture
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