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Andrea Persili

Andrea Persili

Giornalista

Giornalista professionista dall’11 gennaio 2023. Dopo l’esperienza in Agenzia Nova, ho scritto articoli per Avvenire, Formiche e Beemagazine.

In Adnkronos seguo prevalentemente il settore bancario. Ho raccontato da vicino i due anni del grande risiko: approfondimenti, indiscrezioni, assemblee, Cda e le battaglie finanziarie attorno al Leone di Trieste.

Menzione speciale nel premio giornalistico “Finanza per il sociale”, promosso da Abi, per la video inchiesta 'Guerra all’usura: il salvagente della finanza sociale.

Per Adnkronos ho seguito anche il raduno di Pontida e le Olimpiadi Milano-Cortina. Mi piace spaziare nella triade umanistica, politica, cultura e sport.: "Nihil humani a me alienum puto".

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