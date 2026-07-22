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Dazi, Daniel Gros frena: "Sortita Trump? No particolari impatti, ecco perché"

Dazi, Daniel Gros frena:
22 luglio 2026 | 17.55
Andrea Persili
LETTURA: 1 minuti

"I nuovi dazi sarebbero molto simili (in termini di percentuali) a quelli esistenti". Lo dice all'AdnKronos l'economista tedesco della Bocconi, Daniel Gros, commentando i nuovi dazi di Trump. "Non penso che questo abbia un effetto sui mercati", prosegue il professore.

In ballo non ci sono solo i consiglieri che chiedono a Trump di mantenere cautela, anche in vista delle elezioni di midterm, ma anche il precedente verdetto negativo della Corte Suprema. "Anche per ragioni legali Trump non può andare molto oltre", dice ancora Gros.

Su eventuali settori particolarmente colpiti, Gros evidenzia: "Visto che i nuovi dazi cambiano poco non penso che si possano individuare settori particolarmente impattati".

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dazi economia politica
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