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Artico, il Sottosegretario Rauti evidenzia il ruolo della cooperazione italo-norvegese per la sicurezza regionale

20 luglio 2026 | 15.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il 14 luglio 2026, a Tromsø (Norvegia), il Sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti ha incontrato il Segretario di Stato alla Difesa norvegese Andreas Flåm a bordo di Nave Alliance, unità NATO della Marina Militare italiana. Nel corso dell'incontro è stata evidenziata la crescente rilevanza strategica dell'Artico, considerato ormai un'area centrale per gli equilibri geopolitici e per la sicurezza internazionale. Italia e Norvegia hanno ribadito la comune volontà di contribuire, nell'ambito della NATO, alla stabilità, alla deterrenza e alla difesa della regione. I colloqui si sono concentrati sulle principali sfide di sicurezza nella regione, tra cui la presenza militare russa, l'aumento dell'interesse cinese per le rotte commerciali, le infrastrutture critiche e le materie prime strategiche dell'Artico. Il Sottosegretario Rauti ha inoltre richiamato la proposta del Ministro della Difesa Crosetto per la costruzione di una architettura continentale di difesa non limitata agli Stati membri dell’UE, ma aperta al contributo di Paesi quali Norvegia, Regno Unito, Turchia e Ucraina. Ha inoltre sottolineato la convergenza tra Italia e Norvegia sul concetto di difesa totale, che integra capacità militari, istituzioni civili, industria, ricerca e società.

Il comunicato della Difesa

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Artico cooperazione italo norvegese sicurezza regionale difesa totale
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