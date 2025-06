Assetti ad alta prontezza operativa, in GU il decreto del Ministero della Difesa

In Gazzetta ufficiale dell’11 giugno 2025 è stato pubblicato il decreto del Ministero della Difesa che indica l’entità dei fondi per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa e la relativa ripartizione. Ricordiamo che tali fondi sono stati approntati a partire dalla necessità di disporre di uno strumento militare che sia in grado di difendere gli interessi nazionali e di contribuire al mantenimento del quadro di sicurezza internazionale, attraverso l’impiego di assetti ad alta e altissima prontezza operativa, in considerazione della normativa nazionale, del diritto internazionale, degli impegni assunti nei diversi consessi in cui l’Italia è rappresentata (ONU, UE, NATO). La ripartizione dei fondi prevede per l’anno 2025 lo stanziamento di 156 milioni di euro, per l’anno 2026 poco meno di 30 milioni. Nello specifico, per l’esercizio finanziario 2025 i fondi sono così ripartiti: 71.997.772 euro per materiale di supporto logistico alle forze in prontezza, quali acquisto e manutenzione mezzi, equipaggiamenti, combustibili, materiali; 68.741.628 euro dedicati al sostegno logistico, a spese per campi e manovre, quali viveri, vitto, manutenzione infrastrutture, apparati TLC, funzionamento uffici, spese di addestramento, trasporti con vettori militari; 15.260.500 euro per oneri per il personale. Per l’esercizio finanziario 2026 i fondi sono così ripartiti: 20.808.842 euro per tutte le spese per il funzionamento, acquisto mezzi, materiale di supporto logistico alle forze in prontezza, equipaggiamenti, viveri, attrezzature TLC, funzionamento generale dei mezzi terrestri, navali e aeromobili; 9.164.362 euro per oneri per il personale.

Link al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale: https://tinyurl.com/yfsccecr