Attuazione Piano Mattei, al via l’esame al Senato

La Relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei è stata sottoposta all’esame della Commissione Affari esteri del Senato. In fase preliminare, è stato concordato di svolgere una serie di audizioni possibilmente di concerto con l’omologa Commissione della Camera dei deputati. In sede di presentazione della Relazione, la relatrice, Sen. Craxi (FI) ha esposto alcune considerazioni, tra cui il fatto che la trasmissione della Relazione stessa è stata effettuata dopo il termine del 30 giugno al fine di vedere completato il primo semestre di attività della Struttura di missione, che si è insediata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a marzo 2024. Nella Relazione, inoltre, viene ricordato che il Piano Mattei sia prima di tutto di interesse nazionale in quanto ispirato a una visione globale, che individua nel continente africano il partner cruciale per gli equilibri del Pianeta e per l’affermazione dell’Italia sullo scenario mondiale. Tra le sezioni di particolare interesse della Relazione, ricordiamo quella riguardante l’istituzione della Cabina di Regia composta, tra l’altro, dai Presidenti delle Commissioni Affari esteri e Difesa del Senato e Affari esteri e comunitari della Camera e quella che affronta il tema dell’individuazione dei nuovi strumenti finanziari per sostenere il Piano Mattei. Nello specifico, tra i nuovi strumenti finanziari sarebbero stati individuati un Fondo multi-donatori aperto anche al contributo di Stati terzi e la riattivazione di un fondo bilaterale italiano presso la Banca Africana di sviluppo. Il contributo iniziale al Fondo da parte dell’Italia è pari a 120 milioni di euro reperiti soprattutto attraverso il Fondo italiano per il clima (100 milioni). Con riferimento agli interventi previsti dal Piano Mattei, i progetti pilota riguardano nove Paesi: quattro nel Nord Africa (Algeria, Egitto, Marocco, Tunisia), cinque nell’area sub-sahariana (Congo, Costa d’Avorio, Etiopia, Kenya, Mozambico). Il Piano individua sei principali direttrici di intervento: istruzione e formazione; agricoltura; salute; energia; acqua; infrastrutture fisiche e digitali.

