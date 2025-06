Di fronte alle Commissioni congiunte Politiche UE, Ambiente, Industria del Senato, Trasporti, Attività produttive, Politiche UE della Camera, il 26 giugno, si è svolta l’audizione del Commissario europeo per i trasporti e il turismo sostenibili, Apostolos Tzitzikostas, su diversi temi, tra cui la strategia marittima e sui porti, il settore aereo, la rete ferroviaria europea, il settore automotive. Nello specifico, in ambito marittimo, il Commissario ha annunciato entro il 2026 la presentazione da parte della Commissione di importanti novità strategiche: una nuova strategia marittima industriale e una strategia portuale, ricordando il ruolo dell’Italia di potenza marittima cruciale per l’intera economia europea. La nuova strategia marittima industriale definirà obiettivi e azioni politiche per rafforzare l’industria europea e le sue filiere con importanti investimenti in ricerca e sviluppo, formazione, riqualificazione della forza lavoro. Sarà altrettanto cruciale la strategia portuale includendo temi quali sicurezza, sostenibilità, indipendenza economica, innovazione. Per quanto riguarda l’aviazione, il Commissario ha sottolineato l’importanza di perseguire la decarbonizzazione del settore con neutralità climatica da raggiungere entro il 2050 tramite l’iniziativa ReFuel UE. Riguardo la rete Ten-T ha evidenziato che tale infrastruttura ha già portato grandi benefici all’Italia con 183 progetti sostenuti e oltre 7,3 miliardi di euro, dei quali 3,2 miliardi provenienti dai fondi CEF. In ambito ferroviario, il Commissario ha dichiarato il lancio subito dopo l’estate del Piano d’azione per le ferrovie ad alta velocità, definendo come impressionante la rete ad alta velocità italiana, a suo dire, un esempio di successo in Europa. Infine, sul tema automotive, nell’audizione è stato affermato che la Commissione europea sta già implementando il nuovo Piano d’azione, ha annunciato una maggiore flessibilità sugli standard di emissione di CO2 prorogando al 2027 il termine per le aziende per raggiungere la conformità.

Link: Testo completo dell’audizione