Audizione del Ministro dell’Ambiente su scorie nucleari e aree idonee per impianti rinnovabili

Il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha svolto un’audizione presso le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera sul tema dello smaltimento delle scorie nucleari e sull’individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili. In sintesi, sul primo tema, il Ministro ha ricordato che, sulla scelta dell’area idonea per il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, che però non sarà attivo prima del 2039, è stata avviata la procedura di valutazione ambientale strategica che prevede, tra l’altro indagini tecniche su diverse aree con successivo rilascio dell’autorizzazione unica. Il Ministro ha poi fatto riferimento all’elenco degli impianti che al momento detengono rifiuti radioattivi gestiti da Sogin, Enea, Ispra, per complessivi 32.663 mq di rifiuti radioattivi, la maggior parte dei quali sono a bassa e molto bassa attività. Per quanto riguarda il secondo tema, Pichetto Fratin ha rilevato che il processo di individuazione delle aree idonee allo sviluppo di impianti per la produzione di energie rinnovabili è inquadrato dal Decreto legislativo 8 novembre 2021, all’art. 20 e che prevede il coinvolgimento ministeriale, di concerto con la Conferenza Unificata. In seguito, il Decreto Aree Idonee (DM 21 giugno 2024) avrebbe dovuto attuare quanto contenuto nel decreto del 2021, ma sono stati presentati diversi ricorsi e il Tar del Lazio ha chiesto di rivedere soprattutto i principi e i criteri omogenei per individuare le aree idonee. Al momento è in corso la revisione del decreto attuativo.

