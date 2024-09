Audizioni alla Camera per le modifiche al Codice dei Contratti Pubblici

Lunedì 9 settembre è stata un’intensa giornata di audizioni presso la Commissione Ambiente 8° della Camera in merito a possibili modifiche ad alcune sezioni del Codice dei Contratti Pubblici. Nel dettaglio, sono state ascoltate diverse Associazioni di categoria ed Enti professionali, tra cui FINCO, Confprofessioni, Confservizi e Utilitalia, in merito alle risoluzioni 7-00220 Mazzetti, 7-00229 Manes, 7-00234 Santillo e 7-00247 Milani, volte ad apportare modifiche al Codice dei Contratti Pubblici con particolare riferimento alle procedure di affidamento, alla revisione dei prezzi e all’esecuzione degli appalti. Nel corso delle audizioni sono state depositate diverse memorie, tra cui quelle di FINCO, la Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le costruzioni e la manutenzione, nella persona del Direttore Generale Angelo Artale e del Vicedirettore Anna Danzi, che hanno sottolineato, tra l’altro, la mancanza nel Codice dei Contratti Pubblici di soluzioni strutturali per affrontare la tematica della sicurezza dei lavori nei cantieri peggiorata dalla possibilità per un’impresa aggiudicataria di subappaltare il 100% del lavoro. Confprofessioni, altro soggetto sentito in audizione alla Camera, ha in particolare sottolineato le questioni che riguardano i professionisti coinvolti nelle diverse attività dei Contratti Pubblici, tra cui i parametri professionali per poter partecipare alle grandi opere pubbliche e la questione dell’equo compenso.

