Bilancio, ok dalle Commissioni del Senato a Rendiconto 2025 e Assestamento 2026

Le Commissioni competenti del Senato hanno concluso l’esame del Rendiconto generale 2025 e dell’Assestamento del bilancio di previsione per il 2026. In particolare, la Commissione Bilancio ha terminato la fase di discussione generale e ha disposto la disgiunzione dei due atti per il seguito dell’iter parlamentare. I testi, precedentemente approvati dalla Camera, si apprestano a giungere in Aula di Palazzo Madama per l’esame finale. Per quanto riguarda la sede consultiva, la Commissione Giustizia ha espresso parere non ostativo sui provvedimenti, mentre parere favorevole è stato espresso dalle seguenti Commissioni: Affari esteri e Difesa, Finanze, Cultura, Affari sociali. Dal quadro macroeconomico dell’Assestamento emerge un incremento delle entrate extratributarie pari a 807 milioni di euro dovuto principalmente al comparto dei giochi. In ambito di uscite, si registra una variazione in aumento della spesa netta di 1,8 miliardi di euro. I relatori delle varie Commissioni hanno confermato che i nuovi saldi rispettano pienamente i vincoli del Piano strutturale di bilancio e i parametri concordati con l’Unione europea, garantendo la sostenibilità dei conti pubblici.

La scheda del Rendiconto 2025

La scheda dell’Assestamento 2026