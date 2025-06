Cambio al vertice della Missione UNIFIL

Il Generale di Divisione dell’Esercito Italiano, Diodato Abagnara, ha assunto il comando della Missione UNIFIL, una delle più importanti delle Nazioni Unite, a seguito della cerimonia di passaggio di consegne avvenuta il 23 giugno presso la base di Naquora, in Libano, sede del quartier generale della Missione. In occasione del nuovo prestigioso incarico, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha dichiarato: “La nomina del Generale Abagnara, a cui porgo i miei più sentiti auguri di buon lavoro, rappresenta un riconoscimento da parte della comunità internazionale della professionalità delle nostre Forze Armate e dell’Italia quale attore impegnato nella promozione della pace e della stabilità a livello mondiale. In uno scenario complesso come quello del Medioriente, l’assunzione del comando della Missione UNIFIl da parte del Generale Abagnara rafforza ulteriormente il contributo italiano alla sicurezza collettiva e alla pace”.

