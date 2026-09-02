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Incendi, Maran (Pd): "Sempre più Paesi Ue colpiti. Stanziati 10 miliardi, ma serve più prevenzione"

02 settembre 2026 | 15.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Con il cambiamento climatico sono sempre di più i Paesi europei che subiscono la siccità e quindi incendi gravi. Purtroppo in Italia siamo abbastanza abituati ma forse erano meno abituati in Francia, in Germania, in Paesi più a Nord". Lo ha detto l'eurodeputato del Partito Democratico, Pierfrancesco Maran, in un'intervista al Parlamento europeo di Bruxelles a margine della Commissione ambiente, della quale è presidente. Ha spiegato: "Sono stati stanziati 10 miliardi con due obiettivi, aumentare il numero di mezzi a disposizione di tutti i Paesi membri e il coordinamento perché fortunatamente questi incendi non colpiscono tutti insieme e quindi se ci si aiuta a vicenda li si usa al meglio. L'altra parte del lavoro è ragionare sulla prevenzione. Uno studio dice che ogni euro che investiamo sulla prevenzione ci permette di risparmiarne 5".

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