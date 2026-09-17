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Europa: Casini (Commissione europea), 'Un programma complesso e importante, ora l'attuazione nei prossimi mesi'

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17 settembre 2026 | 09.53
Redazione Adnkronos
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"La Presidente ha delineato il complesso programma della Commissione Europea per il prossimo anno: dalla sicurezza alla vita quotidiana dei cittadini, dalla protezione dei giovani ai rapporti internazionali, il discorso ha toccato le principali sfide per il futuro dell'Unione. Ora necessario tradurre le priorità annunciate in azioni concrete nei prossimi mesi." Queste le parole di Claudio Casini, capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, intervenuto all'incontro Soteu, il discorso sullo stato dell'Unione pronunciato da Ursula Von der Leyen e trasmesso in diretta presso Spazio Europa Experience a Roma.

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