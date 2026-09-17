Europa: McCullough (ambasciatrice d'Irlanda), 'Competitività, valori e sicurezza al centro della Presidenza irlandese'

"Abbiamo basato la nostra Presidenza su tre priorità: competitività, valori e sicurezza, con particolare attenzione all'allargamento e al sostegno all'Ucraina. Il discorso di Von der Leyen è stato forte e realistico, con un focus sull'economia, sull'energia e sulle esigenze dei cittadini europei." Ha detto Elisabeth McCullough, ambasciatrice d'Irlanda in Italia, intervenuta all'incontro Soteu, il discorso sullo stato dell'Unione pronunciato ogni anno dal presidente della Commissione europea al Parlamento europeo al fine di presentare le priorità dell'Unione per l'anno a venire, trasmesso in diretta presso Spazio Europa Experience a Roma.