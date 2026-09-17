Inizio del weekend all'insegna del maltempo sull'Italia. Anche per domani, venerdì 18 settembre, sono previste piogge e temporali al punto che la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla (ordinaria criticità) per ben 12 regioni.

Allerta gialla 18 settembre: l'elenco delle regioni interessate

Stando all'ultimo bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, per domani 18 settembre è stata diramata allerta meteo gialla per temporali per i settori delle seguenti regioni: Abruzzo (Marsica, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno), Basilicata (Basi-A1), Campania (Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), Lazio (Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord), Lombardia (Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale), Marche (Marc-2, Marc-6, Marc-1, Marc-3, Marc-4, Marc-5), Molise (Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro), Puglia (Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno), Sardegna (Bacini Flumendosa - Flumineddu), Sicilia (Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie), Toscana (Bisenzio e Ombrone Pt, Ombrone Gr-Costa, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Romagna-Toscana, Valtiberina), Umbria (Medio Tevere, Chiascio - Topino, Alto Tevere, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiani - Paglia).

A ciò si aggiunga l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico su Abruzzo, Lombardia, Molise, Puglia, Sicilia e Toscana.

Le previsioni meteo del 18 settembre: ancora pioggia ma avanza l'alta pressione

La giornata di domani, venerdì 18 settembre, sarà all'insegna dell'instabilità, con piogge sparse da Nord a Sud e un generalizzato calo delle temperature. Ma nel weekend le cose cominceranno a cambiare perché tornerà ad avanzare l'alta pressione. Poi, come spiegano gli esperti de IlMeteo.it, nel corso della prossima settimana è atteso un rinforzo dell'alta pressione che avrà degli effetti sul tempo previsto sul bacino del Mediterraneo e dunque anche sull'Italia. Il tempo risulterà stabile e soleggiato, ma qualche pioggia potrebbe registrarsi su parte del Centro-Sud nella giornata di martedì 22 Settembre.