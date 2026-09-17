Europa: Pirozzi (Istituto Affari Internazionali), 'Von der Leyen innovativa sui cittadini, ma manca una visione geopolitica'

"Nel discorso di Von der Leyen attenzione ai cittadini, al nuovo asse con il Canada e ai Paesi "like-minded", ma manca un disegno sulla futura governance europea e indicazioni più concrete sulle risorse necessarie a realizzare gli obiettivi annunciati. Risposta poco incisiva dell'Ue sul Medio Oriente". Così Nicoletta Pirozzi, vice direttrice dell'Istituto Affari Internazionali, all'incontro Soteu, il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen, trasmesso in diretta presso Spazio Europa Experience - David Sassoli a Roma.