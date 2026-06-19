Parlamento europeo, Irene Montero: “Happy birthday to Trump, happy birthday Mr. Genocide”

“Happy birthday to Trump. Happy birthday to Trump. Happy birthday, Mr. Genocide”, così l’eurodeputata spagnola Irene Montero ha “celebrato” gli 80 anni del presidente Usa, che ha annunciato la firma dell’accordo con l’Iran proprio il giorno del suo compleanno, lo scorso 14 giugno.

Due giorni dopo, nel Parlamento europeo, Montero ha criticato le istituzioni comunitarie durante un dibattito sulla risoluzione “Il ruolo dell’Ue negli sforzi per la pace e la stabilità in Medio Oriente dopo l’annuncio dell’accordo tra Usa e Iran”, davanti all’Alta rappresentante Kaja Kallas.

Nell’emiciclo Irene Montero è vicepresidente del gruppo de La Sinistra (The Left - GUE/NGL), mentre a livello nazionale membro del partito di sinistra radicale Podemos.

Prima di intonare la canzoncina sarcastica nei confronti del tycoon, l’eurodeputata spagnola ha rivolto una domanda ai colleghi e a Kallas: “Cosa celebra l’Europa?”

Il discorso di Montero

Prendendo la parola nell’emiciclo, Montero ha detto: “Signore e signori, cosa celebra l’Europa?

L’Iran sta celebrando di aver vinto, e Donald Trump, che non può celebrare di aver vinto, festeggia il suo 80° compleanno mettendo in scena il suo impero romano, facendo combattere i suoi gladiatori come se si fossero rotti Topuria.

Cosa celebra l’Europa?

Possiamo celebrare di aver impedito un genocidio, di aver fermato l’aggressione illegale degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran? Possiamo celebrare di aver rotto le relazioni con Israele?”.

Il giorno prima, il 15 giugno, il Consiglio Affari Esteri non aveva raggiunto l’accordo per le sanzioni a Ben Gvir, ministro israeliano della Sicurezza nazionale, esponente dell’estrema destra di Netanyahu, che aveva pubblicato un video in cui umiliava e irrideva i membri della Flotilla diretti verso Gaza con aiuti umanitari, fermati dalle Forze di Difesa Israeliane in acque internazionali.

“Possiamo celebrare di aver fermato l’occupazione del Libano? - Si chiede ancora Montero - No, non possiamo celebrare nulla di tutto questo.

Allora cosa può celebrare l’Europa?

Celebra il compleanno di Donald Trump?

Allora cantiamoglielo”.

A quel punto ha intonato:

“Happy birthday to Trump.

Happy birthday to Trump.

Happy birthday, Mr. Genocide”.