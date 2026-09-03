Passeggeri aerei: Ricci (Pd), "Approvati passi avanti su rimborsi e diritti persone con disabilità"

"Approvata in commissione all'unanimità l'applicazione dei diritti dei passeggeri. Abbiamo fatto dei passi avanti ad esempio sul rimborso". Così l'eurodeputato del Partito Democratico, Matteo Ricci, in un'intervista al Parlamento europeo di Bruxelles in merito al voto in commissione Trasporti sull'applicazione dei diritti dei passeggeri. "Sarà rimborsata anche la parte dell'intermediario, quella che spesso oggi viene utilizzata quando si acquista un biglietto, e sono stati fatti passi avanti rispetto alla disabilità. Una persona con disabilità avrà il diritto a viaggiare con un accompagnatore al proprio fianco che viaggia gratuitamente".