Conferenza Ventotene: Picierno, "Quest'anno nasce la Freedom Academy per formare i giovani"

"Intanto grazie ai tanti giovani che sono qua perché la loro presenza è fondamentale. L'anno scorso abbiamo visto nascere una comunità, una comunità di donne e uomini, di ragazzi e ragazze che vuole scommettere sulla necessità di lottare per la democrazia, di difendere la nostra democrazia. Quest'anno abbiamo l'obiettivo di consolidare questo network, di renderlo più forte, di renderlo più concreto. Ed è la ragione per la quale, per esempio, la novità di quest'anno è la nascita della Freedom Academy". Così la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, in un'intervista a margine della seconda Conferenza europea di Ventotene per la libertà e la democrazia.