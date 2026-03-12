Difesa Ue Annunziata (Pd): "Non 'riarmo', ma colmare i gap di droni, Ia e satelliti"

"È il primo report che avvia la strategia: abbiamo lavorato per chiudere i gap tra la guerra 'vecchia' e quella nuova, emersi con Ucraina e crisi in Medio Oriente". Lo ha detto l'eurodeputata Lucia Annunziata (Pd), shadow per S&D, nel punto stampa a margine della sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Annunziata ha spiegato che una difesa comune efficace non passa dall'unificazione degli eserciti nazionali, ma dallo sviluppo delle nuove capacità tecnologiche: droni, intelligenza artificiale, satelliti, che "nessuno Stato può permettersi da solo".