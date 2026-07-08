Fertilizzanti, Guarda (Avs): "No a nuove dipendenze: agricoltori ostaggio di chimica e fossili"

"Vogliamo ridurre i costi di produzione e aumentare l'indipendenza degli agricoltori, non continuare a generare insicurezze: stiamo parlando di produzione di cibo, non di divertimento". Lo ha detto l'eurodeputata Cristina Guarda (Avs) a margine della plenaria del Parlamento europeo, dopo il voto sulle misure di sostegno agli agricoltori colpiti dal caro fertilizzanti. Guarda ha criticato un approccio che tratta la crisi come emergenza sporadica invece di investire in alternative agroecologiche, dalla gestione del suolo al sovescio.