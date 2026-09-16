Scudo democratico: Cavedagna (FdI), "Contrari ad un 'centro democratico' a Bruxelles, ingerenza su sovranità nazionale"

"Il rischio di interferenze estere nei sistemi democratici europei esiste, ma le singole nazioni hanno già dimostrato la propria maturità". Lo dichiara l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Stefano Cavedagna, spiegando i motivi della contrarietà della delegazione di ECR alla risoluzione europea destinata a istituire un cosiddetto "centro democratico" a Bruxelles. Secondo Cavedagna, la creazione di tale organismo a Bruxelles rischierebbe di trasformarsi in una diretta ingerenza sulle elezioni democratiche dei singoli Paesi, attribuendo all'istituzione la facoltà di stabilire chi sia opportuno e chi no. Questa impostazione viene definita inaccettabile in quanto lesiva della sovranità nazionale.