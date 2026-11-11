Sicurezza stradale, Salini (Forza Italia): "Sicurezza e mobilità sfida centrale, guida autonoma e asse euro-america snodi del futuro"

"La mobilità e la sua sostenibilità e la sua sicurezza sono alcuni dei temi principali il cui impatto sociale è tra i più rilevanti all'interno delle varie competenze che riguardano la vita normale del legislatore europeo, in particolare del Parlamento europeo, ovviamente sempre insieme al Consiglio, quindi insieme ai governi". A dirlo è l'eurodeputato di Forza Italia, Massimiliano Salini, sottolineando come non ci si possa "esimere dal considerare l'aspetto industriale legato alla sicurezza nella mobilità". Salini evidenzia di occuparsi in prima persona di questo settore all'interno del pacchetto automotive, indicando nella frontiera tecnologica il terreno di prova decisivo: "Il tema della guida autonoma è in particolare uno dei temi più sfidanti per il futuro dal punto di vista della sicurezza e dal punto di vista della disciplina giuridica di questa sicurezza". Infine, uno sguardo alle tempistiche e alla cooperazione internazionale su scala globale: "Avremo modo di occuparsene l'anno prossimo e non solo tenendo insieme tutto l'Occidente, cioè la sfida industriale europea ed americana, a questo riguardo".