circle x black
Cerca nel sito
 
blu sfumata

Soteu: Borchia (Lega), "Da von der Leyen un'ora di supplizio e scollamento da realtà"

Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
16 settembre 2026 | 17.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Stamattina abbiamo ascoltato oltre un'ora di supplizio, scollamento totale dalla realtà, una lunga serie di promesse non mantenute: non abbiamo sentito 30 secondi di autocritica e seriamente la Lega è molto preoccupata per quello che sarà il futuro dell'Europa". Lo ha detto eurodeputato della Lega e capodelegazione Paolo Borchia, commentando il discorso di Ursula von der Leyen all'Eurocamera."Ci immaginiamo le risate che si saranno fatti a Pechino o a Washington ascoltando questo intervento - ha aggiunto - Abbiamo sentito parlare di una Commissione che in sette anni non ha mosso mezzo dito contro la progressiva islamizzazione dell'Unione Europea. Esce un'Ue sempre più debole sul piano internazionale e una Von der Leyen totalmente inadeguata. Sembra la triste immagine del Titanic che sta affondando e i partecipanti continuano a ballare e ad applaudire".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
soteu
Vedi anche
News to go
Italiani e risparmio, cosa è successo nel 2026
Soteu 2026, tutte le novità: dal Canada 'associato' all'Articolo 4 europeo - Videonews
News to go
Svolta meteo sull'Italia
Manduria, vasto incendio distrugge 22 auto e colpisce un immobile - Video
Borsa, Benetti (Gam): "Attenzione a Fed, pressioni inflazione mantengono tassi più alti" - Video
"Livatino: il giudice e i suoi assassini", il trailer della fiction Rai diretta da Michele Placido
News to go
Modello 730, manca poco alla scadenza
"Simply Italian", Sharon Stone protagonista dello spot Ita Airways - Video
Buzzetti (Sid): "Vittoria di Zverev dimostra che il diabete non ferma la vita" - Video
News to go
Bonus sociale, cosa sapere
Scuola, l'immunologo: "Salute e concentrazione? Occhio a pasti e merenda nello zaino"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza