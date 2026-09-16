Soteu: Borchia (Lega), "Da von der Leyen un'ora di supplizio e scollamento da realtà"

"Stamattina abbiamo ascoltato oltre un'ora di supplizio, scollamento totale dalla realtà, una lunga serie di promesse non mantenute: non abbiamo sentito 30 secondi di autocritica e seriamente la Lega è molto preoccupata per quello che sarà il futuro dell'Europa". Lo ha detto eurodeputato della Lega e capodelegazione Paolo Borchia, commentando il discorso di Ursula von der Leyen all'Eurocamera."Ci immaginiamo le risate che si saranno fatti a Pechino o a Washington ascoltando questo intervento - ha aggiunto - Abbiamo sentito parlare di una Commissione che in sette anni non ha mosso mezzo dito contro la progressiva islamizzazione dell'Unione Europea. Esce un'Ue sempre più debole sul piano internazionale e una Von der Leyen totalmente inadeguata. Sembra la triste immagine del Titanic che sta affondando e i partecipanti continuano a ballare e ad applaudire".