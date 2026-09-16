Soteu: Falcone (FI), "Su tema casa non siamo soddisfatti. Per emergenza abitativa serve pragmatismo"

"Sull'emergenza casa non possiamo ritenerci del tutto soddisfatti", ha proseguito Falcone. "Siamo felici che la Presidente abbia accolto la nostra richiesta istituendo un portafoglio specifico per la casa affidato al commissario Jørgensen, ed è un primo passo avanti. Tuttavia, non possiamo prescindere dal cuore del problema: servono risposte concrete e pragmatiche". Così l'eurodeputato e capodelegazione di Forza Italia al Parlamento europeo Marco Falcone a commento del Discorso sullo stato dell'Unione della presidente Ursula von der Leyen.