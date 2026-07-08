Sviluppo sostenibile, Maran (Pd): "Dopo pandemia e conflitti l'Agenda 2030 ha rallentato, l'Ue tenga alta l'attenzione"

"L'Agenda 2030 ha obiettivi estremamente concreti: aiutare gli esseri umani in tutto il pianeta a emanciparsi da povertà e fame e a gestire meglio i cambiamenti climatici". Lo ha detto l'eurodeputato Pierfrancesco Maran (Pd) a margine della plenaria del Parlamento europeo, sull'attuazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile in vista del Forum politico di alto livello del 2026. "Per raggiungere questi obiettivi servono investimenti stimati in 4mila miliardi di euro a livello globale", ha aggiunto, indicando il ruolo dell'Europa nel sostenere neutralità climatica, lotta alla povertà e accesso a energia pulita e a prezzi accessibili.