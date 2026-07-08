Trasporti, Ciccioli (FdI): "Diritti passeggeri, dopo 13 anni scelte di civiltà contro abusi delle compagnie"

"Dopo quasi 13 anni si arriva finalmente a un accordo, superando le resistenze delle compagnie aeree e di alcuni governi nazionali". Lo ha detto l'eurodeputato Carlo Ciccioli (FdI) a margine della plenaria del Parlamento europeo, dopo il voto sulla riforma dei diritti dei passeggeri aerei.n Ciccioli ha parlato di trattamento equo per i passeggeri, citando tra le novità il diritto dei minori a sedere accanto ai genitori senza costi aggiuntivi, i rimborsi per ritardi superiori alle tre ore, maggiore trasparenza sul bagaglio a mano e più tutele per donne in gravidanza e persone con disabilità.