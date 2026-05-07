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Ue: Ferlaino (Presidente SocialCom), "Europa tema centrale per i cittadini. Accise, eccessi regolamentazioni e Greendeal temi che spaventano di più"

07 maggio 2026 | 14.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La ricerca che abbiamo presentato oggi dimostra chiaramente che l'Europa è un tema centrale sia per i cittadini italiani che per i cittadini europei. C'è tanta critica ma anche tanta speranza. Le accise, gli eccessi di regolamentazioni, le politiche green spaventano i consumatori e i cittadini europei, ma il Made in Europe e la risposta diciamo europea alle sfide che il mondo globale ci porta, anche sui social, emerge con forza. E questa è la cosa che maggiormente mi lascia sperare." Queste le parole del presidente dell'agenzia SocialCom Luca Ferlaino sulla ricerca presentata all'evento organizzato a Bruxelles dal titolo 'L'Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe', sui dati del sondaggio lanciato dall'agenzia insieme a Italiavanti.

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