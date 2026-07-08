circle x black
Cerca nel sito
 
blu sfumata

Ue-Marocco, Borchia (Lega): "Aiutiamoli a casa loro non sia slogan: con PRIMA più sviluppo nel Mediterraneo"

08 luglio 2026 | 13.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"'Aiutiamoli a casa loro' non può più essere soltanto uno slogan: vanno create le condizioni nei Paesi della sponda sud del Mediterraneo per migliorare le opportunità di sviluppo". Lo ha detto l'eurodeputato Paolo Borchia (Lega), relatore del voto in plenaria sull'accordo Ue-Marocco per la partecipazione al programma PRIMA. Borchia ha spiegato che il partenariato punta a rafforzare ricerca e innovazione nell'area mediterranea, con investimenti su risorse idriche e pratiche agroalimentari. "L'obiettivo è aiutare i cittadini a trovare opportunità nei rispettivi Paesi senza dover per forza migrare", ha aggiunto

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Norvegia-Inghilterra al vertice Nato, il siparietto dei premier Starmer e Store prima della sfida ai Mondiali 2026
Ankara, summit Nato 'dirottato' da Trump - Videonews dal nostro inviato
Massimo Giletti canta 'Viva la Rai' e la dedica a Sigfrido Ranucci - Video
News to go
Le Pen, condannata, annuncia candidatura a presidenziali Francia nel 2027
Meloni vede Zelensky, incontro al vertice Nato di Ankara - Video
Argentina rimonta, il delirio allo stadio e il tifoso dell'Egitto sotto choc - Video
Mancini ct dell'Italia? La 'melina': "Devo allenare Nazionale Politici" - Video
Meloni al vertice Nato: "Con Trump rapporti cordiali" - Video
Vertice Nato, l'arrivo di Trump e Meloni al ricevimento ufficiale ad Ankara - Video
Trump: "Il rapporto con la Nato è peggiorato per la Groenlandia" - Video
News to go
Bonifici tra parenti, scattano i controlli dell'Agenzia delle Entrate
Branco di lupi 'adotta' un cucciolo di cane, il caso raro in Grecia – Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza