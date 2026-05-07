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Ue, Razza (FdI) su direttive sul tabacco: "Richiedere un approccio scientifico, no ideologico"

07 maggio 2026 | 09.11
Redazione Adnkronos
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"Che alcuni prodotti possano fare male alla salute umana non lo deve dire l'Unione Europea, lo sanno gli italiani ben più di quanto possa saperlo chi vive al di fuori. È importante che ci sia un approccio scientifico, che non vengano trattate sullo stesso piano delle situazioni che sono profondamente diverse. Il tabacco tradizionale fa molto male ed è certamente un fattore cancerogeno, il tabacco riscaldato e quindi le nuove forme di consumo del tabacco non fanno bene, ma fanno meno male rispetto al tabacco tradizionale. Per questo serve un approccio scientifico che garantisca le differenze. Un approccio ideologico che magari viene utilizzato per penalizzare grandi investimenti che ci sono nel nostro paese ci vedrà fortemente contrari". Queste le parole dell'eurodeputato di Fratelli d'Italia Ruggero Razza a margine dell'evento organizzato a Bruxelles dal titolo 'L'Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe', sui dati del sondaggio lanciato dall'agenzia SocialCom e Italiavanti.

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