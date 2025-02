Caso Almasri. Scontro governo-magistratura, sospesi i lavori del Parlamento

Attacco frontale al Procuratore Capo di Roma, Francesco Lo Voi, da parte del Primo ministro Meloni dopo aver ricevuto comunicazione dell’iscrizione nel registro degli indagati insieme ai ministri Piantedosi, Nordio e al Sottosegretario Mantovano relativamente al caso Almasri. “Era chiaramente un atto voluto” dice la premier contro chi dice che l’azione di Lo Voi sia stato, al contrario, un atto dovuto, inevitabile. Per la premier l’iniziativa di Lo Voi ha fatto «un danno alla Nazione» e sarebbe l’esempio di come “un pezzetto di magistratura vuole governare”. Ma allora, ha incalzato Meloni, “si candidino: non si può fare che loro governano e io vado alle elezioni”. Alla base del provvedimento contestato, l’esposto dell’Avv. Luigi Li Gotti il quale ha denunciato i membri del governo dei reati di favoreggiamento e peculato per il rapido rimpatrio del comandante della polizia giudiziaria libica. A carico di Almasri era stato emesso un mandato di cattura da parte della Corte penale internazionale; arrestato a Torino il 19 gennaio, poi liberato per la mancata convalida dell’arresto da parte della Corte d’appello di Roma e immediatamente espulso per motivi di sicurezza dello Stato con un velivolo dei servizi segreti italiani. Dopo l’annullamento delle informative alla Camera e al Senato dei Ministri Nordio e Piantedosi previste proprio sul caso Almasri, l’opposizione sale sulle barricate chiedendo che il Governo riferisca in Parlamento e nel frattempo ha ottenuto la sospensione delle attività parlamentari fino alle prossime riunioni dei capigruppo fissate per il 4 febbraio.