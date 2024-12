Cdm, decreto milleproroghe e stop multe ai no vax

Tra i principali provvedimenti adottati nella riunione del Consiglio dei ministri di lunedì 9 dicembre, segnaliamo l’approvazione del cosiddetto Decreto Milleproroghe che introduce proroghe e modifiche normative a garanzia della continuità dell’azione amministrativa tra cui una razionalizzazione nel sistema di assunzione nella Pubblica Amministrazione che devono essere concluse entro 3 anni. Vengono introdotte diverse misure di proroga praticamente in tutti gli ambiti istituzionali, dalla sanità, all’istruzione e merito, dalla difesa alle infrastrutture e trasporti. Tra i provvedimenti, l’annullamento delle multe emesse contro coloro che non hanno ottemperato all’obbligo vaccinale durante il Covid e non ancora pagate, ma non è invece previsto il rimborso per coloro che hanno già pagato la sanzione. Di grande importanza anche lo slittamento di 3 mesi, dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025 dell’obbligo di assicurazioni anti-catastrofi per le imprese. Sempre in tema azienda, viene prorogata a tutto il 2025 la norma che permette di stipulare contratti a termine più lunghi di 12 mesi. Viene inoltre introdotta la proroga di 4 mesi dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025 dello scudo erariale. In materia di Affari esteri e cooperazione internazionale, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge sulla partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali di sviluppo. Durante la riunione sono state rese alcune informative, tra cui quella del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sui flussi migratori con particolare riferimento ai dati relativi alle domande pervenute nell’ambito del Decreto flussi e quella del Ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli in merito alla sentenza della Corte costituzionale sull’autonomia differenziata.

Link al comunicato stampa del Governo: https://t.ly/eYfR5