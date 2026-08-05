Centrosinistra, la partita per la leadership e l’allargamento al centro

Prima il leader o prima il programma? Più passa il tempo, più questa domanda diventa per il campo largo, la coalizione che si dovrebbe definire nel centrosinistra in vista delle prossime elezioni politiche, stringente. Da una parte c'è la necessità di individuare una leadership autorevole, capace di tenere insieme le diverse anime della coalizione; dall'altra la ricerca di un equilibrio tra l'identità progressista e l'apertura verso le forze centriste, considerate da molti indispensabili per costruire un'alternativa di governo competitiva. Con alcune divisioni sostanziali, come l’approccio al sostegno all’Ucraina su cui il leader dei Cinquestelle Giuseppe Conte ha voluto rimarcare una posizione netta, che rischia di compromettere quello che dovrebbe essere l’asse portante del fronte, l’alleanza con il Partito Democratico. I due aspetti, leadership e programma, sono evidentemente legati tra loro. Perché la partita sulla leadership non riguarda soltanto il nome del futuro candidato, ma soprattutto la capacità di proporre una visione politica condivisa. Parallelamente si intensifica il confronto sull'allargamento al centro. Una parte della coalizione ritiene che l'apertura alle forze moderate sia la strada obbligata per conquistare quell'elettorato decisivo nelle competizioni elettorali. Altri, invece, temono che un'eccessiva ricerca del consenso centrista possa diluire l'identità del campo progressista, indebolendo temi tradizionalmente centrali come la tutela del lavoro, il rafforzamento del welfare, la lotta alle disuguaglianze e la difesa dei diritti civili. La costruzione di un'alleanza ampia richiede quindi un delicato lavoro di mediazione politica. Le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive. La definizione degli assetti interni, la scelta della leadership e il consolidamento delle alleanze rappresenteranno passaggi fondamentali per verificare la reale capacità del centrosinistra di presentarsi come alternativa credibile. La sfida non deve essere soltanto vincere le elezioni, ma costruire un progetto politico stabile, e credibile, che possa rappresentare un’alternativa reale al governo del centrodestra.