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Tragedia nell'Aquilano, bimba di 4 anni investita e uccisa da una moto da cross. Alla guida un 25enne del posto

La piccola, di origini straniere, ha battuto con violenza la testa sull'asfalto, non è stato possibile salvarla

Carabinieri e ambulanza - (Fotogramma/Ipa)
Carabinieri e ambulanza - (Fotogramma/Ipa)
25 agosto 2026 | 16.10
Chiara Moretti
LETTURA: 1 minuti

Una bimba di 4 anni è morta oggi, martedì 25 agosto, dopo essere stata investita da una moto da cross nell'Aquilano. La piccola, di origini straniere, ha battuto con violenza la testa sull'asfalto ed è morta sul colpo in via Madonnina a Lecce dei Marsi, dove era residente.

Alla guida del veicolo c’era un 25enne del posto. Fonti inquirenti hanno fatto sapere all'Adnkronos che sono in corso verifiche sulla regolarità dei documenti di guida e del motociclo. La moto è stata posta sotto sequestro. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno tentato di rianimarla, ma non c'è stato nulla da fare.

I carabinieri della compagnia di Avezzano sono negli accertamenti per ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità.

Riproduzione riservata
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