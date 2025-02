Conflitto in Ucraina, la dichiarazione dei Ministri degli esteri del G7

A margine della Conferenza di Monaco di Baviera sulla sicurezza, i Ministri degli Esteri del G7, ovvero Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America, si sono riuniti, alla presenza dell’Alto Rappresentante dell’Unione europea, per discutere e confrontarsi sul protrarsi del conflitto in Ucraina e sui devastanti effetti che sta causando. I Ministri hanno rinnovato il comune impegno per contribuire a raggiungere una pace giusta e duratura, oltre che per costituire le basi per la sicurezza e la stabilità a lungo termine dell’Ucraina, anche grazie alle entrate derivanti dagli asset russi congelati. La dichiarazione congiunta, inoltre, evidenzia la possibilità di imporre nuove sanzioni alla Russia se non dovesse dimostrare di impegnarsi concretamente e in buona fede per costruire la pace in Ucraina. Nel corso del meeting dei Ministri degli Esteri del G7, si è anche discusso di questioni politiche e umanitarie in Medioriente, sottolineando l’impegno per l’attuazione del cessate il fuoco tra Israele e Hamas, per il rilascio di tutti gli ostaggi e per l’espansione degli aiuti umanitari, in ottica di una pace duratura non solo a Gaza, ma anche in Libano e in Siria. A tale proposito, i membri del G7 hanno accolto favorevolmente gli esiti della Conferenza Internazionale sulla Siria, ribadendo il proprio impegno nei confronti del popolo siriano e il sostegno a un processo di transizione politica inclusiva. Parallelamente, i Ministri hanno condannato le azioni destabilizzanti dell’Iran e hanno espresso preoccupazione per il progredire dei programmi nucleari della Corea del Nord.

