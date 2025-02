Consiglio dei ministri: decreto ex Ilva, stati d’emergenza e altre delibere

Il Consiglio dei ministri riunito mercoledì 28 gennaio a Palazzo Chigi, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) degli impianti strategici ex Ilva. Il provvedimento ha come obiettivo rafforzare la tutela della salute pubblica, tenendo conto delle emissioni e dei rischi legati agli impianti. Nello specifico, il provvedimento introduce una procedura di valutazione che implica aspetti relativi all’impatto sanitario, prima di tutto stabilendo l’obbligo per i gestori di fornire un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS), includendo dati sullo scenario emissivo. In tema di stati d’emergenza, il Governo ha deliberato nuovi interventi per affrontare eventi naturali straordinari, in particolare: nuovi stanziamenti pari a 2 milioni di euro per le emergenze meteo di settembre 2024 nelle province di Verona e Vicenza; 11,96 milioni di euro per i danni dovuti agli eventi di fine ottobre/inizio novembre nella Città Metropolitana di Genova e nella provincia di La Spezia; 8,95 milioni di euro per realizzare interventi a seguito dei danni dovuti ai gravi incendi e all’eccezionale ondata di calore che dal 23 luglio 2023 ha colpito diverse province della Sicilia.

Link al Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 113