Consultazioni politiche bilaterali tra Italia e Vietnam

“Italia e Vietnam sono legati da profondi rapporti di amicizia e collaborazione che si rispecchiano nell’eccellente stato delle nostre relazioni”, ha commentato il Sottosegretario di Stato agli Affari

esteri e alla cooperazione internazionale, Maria Tripodi, durante l’incontro ad Hanoi con il Viceministro degli Affari esteri del Vietnam, Le Thi Thu Hang. Le consultazioni bilaterali hanno permesso di approfondire i rapporti politici, la cooperazione in ambito difesa e sicurezza, oltre a diversi importanti dossier in tema di energia, sviluppo, ricerca, lotta ai cambiamenti climatici. Inoltre, sono stati conclusi i negoziati per la prossima sottoscrizione del Piano d’Azione, per l’attuazione del Partenariato Strategico 2025-2027. Il Sottosegretario di Stato ha anche incontrato il Viceministro dell’industria e del commercio vietnamita, affermando che: “Italia e Vietnam sono due economie legate da una chiara complementarità strategica, infatti per l’Italia, il Paese è il primo partner commerciale dell’ASEAN, con oltre un miliardo di investimenti italiani e un interscambio pari a 6 miliardi di euro”. Nel corso della missione, Tripodi ha anche avuto modo di incontrare i rappresentanti della Collettività italiana sottolineando: “Sono tanti gli esempi di successo delle nostre imprese in Vietnam, a dimostrazione di importanti potenzialità di sviluppo per il futuro”.

