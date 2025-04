Coperture finanziarie, il Ddl Sicurezza torna alla Camera per la III lettura

Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia del Senato hanno concluso l’esame in seconda lettura del Disegno di legge Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Parallelamente, l’esame è proseguito anche in sede consultiva in Commissione Bilancio che però ha richiesto modifiche al provvedimento al fine di aggiornare alcune coperture inizialmente previste nel testo originario a valere sull’annualità 2024 e pertanto non più valide. Quindi, pur essendo pronto per approdare in Aula del Senato, il provvedimento dovrà comunque tornare alla Camera per l’esame in terza lettura. La notizia ha fatto esultare le opposizioni che prevedono di ripresentare gli emendamenti precedentemente rigettati per giungere a nuove modifiche del testo. Per contro, la Maggioranza, segnatamente la Lega, ha tenuto a dichiarare che potranno essere discussi solo eventuali emendamenti sulla norma finanziaria, ma il testo nel suo complesso non sarà modificato.

