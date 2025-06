Crisi Israele-Iran, Tajani al Consiglio Affari Esteri UE straordinario

A seguito dell’inasprimento della crisi tra Israele e Iran, con il conseguente avvio del conflitto armato, l’Alto Rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, ha convocato, in formato virtuale, un Consiglio degli Affari Esteri straordinario, a cui ha preso parte anche il Capo della Farnesina. Con l’occasione, il Ministro Tajani ha ribadito ai suoi omologhi europei la posizione italiana per un ritorno al confronto politico e diplomatico per evitare una ulteriore escalation in Medioriente. Inoltre, il numero uno della Farnesina ha sostenuto l’importanza che USA e Iran riprendano, anche grazie alla mediazione dell’Oman, il negoziato sul nucleare interrotto dall’avvio delle ostilità con Israele. Tajani ha quindi riportato ai colleghi il contenuto dei colloqui da lui avuti negli ultimi giorni con i Ministri degli Esteri di Israele, Iran e con il Direttore dell’AIEA Rafael Grossi ed ha inoltre sostenuto la necessità di un ruolo attivo dell’UE per giungere a una soluzione politica della crisi in atto. Il Consiglio ha anche fatto il punto sulla situazione a Gaza, sulla quale il rappresentante del Governo italiano ha riaffermato l’urgenza di un immediato cessate il fuoco, del rilascio di tutti gli ostaggi e dell’avvio di un percorso negoziale che conduca alla soluzione di “due popoli, due Stati”.

